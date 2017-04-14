Btm'den İzlenme Rekoru

Ürettiği eğitim teknolojileri, dönemsel sergileri ve dünya çapında yakaladığı marka başarısı ile Bursa'nın gururu olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM): Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih Projesi kapsamında geliştirdiği Eğitim Bilişim Ağı'na da model oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek hedefiyle kurulan ve her geçen gün büyüyen BTM, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih Projesi kapsamında geliştirdiği Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) 3 milyon izlenme sayısı ile ulaşılması güç bir rekora imza attı. Eğitim Bilişim Ağı ile sanal ortamda izlenebilir hale gelen BTM'nin ürettiği eğitim teknolojileri, dönemsel sergileri ve deney düzenekleri Türkiye'nin farklı kentlerindeki öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kısa sürede milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından takip edilen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, öğrencilerin eğitimde deneysel gözleme ulaşabilmesi adına önemli bir ilki gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih Projesine destek vermekten mutlu olduklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Türkiye, hedefleri olan bir ülke. Bilinçli, eğitimli, vizyon sahibi, birikimli nesiller ve çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de eğitim seviyesinin yükselmesini önemsiyoruz. Kreatif bir nesil için buradaki deney düzeneklerinin herkes tarafından ulaşılabilir olması ve öğrencilerin okullarında aldıkları eğitimi pratikte algılayabilmeleri için çok önemli bir uygulama" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü Fatih Projesi kapsamında "EBA"da yayınlanan pek çok içerik, video ve kitap sınıflardaki etkileşimli tahtalar, tablet bilgisayarlar ve "eba.gov.tr" ortamında öğrenci ve öğretmenlere ulaşıyor. Proje ile kaliteli içeriklerin okullara, öğretmen ve öğrencilere sunulması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI