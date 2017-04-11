Btk'nın Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulaması, Akk 1 Mayıs'ta Kalkıyor
BTK'nın Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulaması, AKK 1 Mayıs'ta Kalkıyor.
BTK'nın Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulaması, AKK 1 Mayıs'ta Kalkıyor.
Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulaması 1 Mayıs'ta Yürürlüğe Giriyor. Yeni Uygulamasının Detayları, Adil Kullanım Kotası Kısmen Kalkıyor!
BTK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Adil Kullanım Kotası (AKK) aşıldıktan sonra internet kalitesini 3 Mbps hızına indiren uygulama değişti. Yeni uygulamaya göre Adil Kullanım Kotası 1 Mayıs'ta Kalkıyor, Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulamasının Detayları burada.
"Adil Kullanım Kotası" uygulaması gece saat 02: 00 ile sabah 08: 00 saat aralığında kaldırılacak ve Kotasız İnternet Dönemine ilk adım atılmış olacak.
1 Mayıs'tan itibaren tüm internet kullanıcıları özellikle gece kuşu kullanıcılar için Adil kullanım kotası kısmen kalkıyor. Uzun süredir kalkmasını beklediğimiz ve bunun için kampanyalar yaptığımız AKK hakkında; geçtiğimiz aylarda BTK Başkanı ve Ulaştırma Bakanı en geç 2018'de AKK uygulamasının kalkacağını söylemişti.
AKK uygulaması bugüne kadar, tarife ne olursa olsun kota aşıldıktan sonra hız 3 Mbps'e çekiliyordu. BTK'nın yeni düzenlemesi ile birlikte 1 Mayıs'tan sonra alt sınır tarifenin çeşidine göre değişecek.
Bu uygulama bile sevindirecek!
En düşük kullanım hızı olan 8 Mbps bağlantıda AKK aşıldıktan sonraki hız yine 3 Mbps olurken, diğer tarifelerde bu alt sınır kademe kademe yukarı çekildi. BTK ayrıca 1 Mayıs'tan itibaren her gece 02.00 – 08.00 saatleri arasında yapılan indirmelerin AKK'ye dahil edilmeyeceğini bildirdi.
Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulaması 1 Mayıs'ta Yürürlüğe Giriyor
GECELERİ KOTA DERDİ ARTIK YOK!
1 Mayıs'tan itibaren başlayacak uygulamada gece 02: 00 ve sabah 08: 00 arasındaki veri kullanımı ve indirme işlemleri AKK kapsamında değerlendirilmeyecek.
BTK tarafından internet servis sağlayıcılarına iletilen düzenlemedeki bir diğer yenilik de, gece saatlerinin dışında kalan ve kotaya tabi dönemdeki kullanımlardaki veri tüketiminin aşılması halinde internet hızının düşeceği bağlantı kalitesini belirliyor.
HIZA GÖRE FARKLI HIZ SINIRI GELİYOR
Eski uygulamada tarife ne olursa olsun kota aşıldıktan sonra hız 3 Mbps'e çekiliyordu. Bundan böyle bu alt sınır tarifenin çeşidine göre değişecek. En düşük kullanım hızı olan 8 Mbps bağlantıda AKK aşıldıktan sonraki hız yine 3 Mbps olurken, diğer tarifelerde bu alt sınır kademe kademe yukarı çekildi.
Tarife bazında internet bağlantı hızının kota sonrası düşeceği tablo şöyle;
BAĞLANTI HIZI – AKK SONRASI HIZ
8 MBPS – 3 MBPS
16 MBPS – 5 MBPS
24 MBPS – 8 MBPS
50 MBPS – 16 MBPS
100 MBPS -24 MBPS
500 MBPS – 32 MBPS
1000 MBPS – 64 MBPS' e düşecek.
BTK
http://www.teknotalk.com/btknin-yeni-adil-kullanim-kotasi-uygulamasi-56235/