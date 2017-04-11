BTK'nın Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulaması, AKK 1 Mayıs'ta Kalkıyor.





Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulaması 1 Mayıs'ta Yürürlüğe Giriyor. Yeni Uygulamasının Detayları, Adil Kullanım Kotası Kısmen Kalkıyor!



BTK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Adil Kullanım Kotası (AKK) aşıldıktan sonra internet kalitesini 3 Mbps hızına indiren uygulama değişti. Yeni uygulamaya göre Adil Kullanım Kotası 1 Mayıs'ta Kalkıyor, Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulamasının Detayları burada.



"Adil Kullanım Kotası" uygulaması gece saat 02: 00 ile sabah 08: 00 saat aralığında kaldırılacak ve Kotasız İnternet Dönemine ilk adım atılmış olacak.





1 Mayıs'tan itibaren tüm internet kullanıcıları özellikle gece kuşu kullanıcılar için Adil kullanım kotası kısmen kalkıyor. Uzun süredir kalkmasını beklediğimiz ve bunun için kampanyalar yaptığımız AKK hakkında; geçtiğimiz aylarda BTK Başkanı ve Ulaştırma Bakanı en geç 2018'de AKK uygulamasının kalkacağını söylemişti.



AKK uygulaması bugüne kadar, tarife ne olursa olsun kota aşıldıktan sonra hız 3 Mbps'e çekiliyordu. BTK'nın yeni düzenlemesi ile birlikte 1 Mayıs'tan sonra alt sınır tarifenin çeşidine göre değişecek.



Bu uygulama bile sevindirecek!



En düşük kullanım hızı olan 8 Mbps bağlantıda AKK aşıldıktan sonraki hız yine 3 Mbps olurken, diğer tarifelerde bu alt sınır kademe kademe yukarı çekildi. BTK ayrıca 1 Mayıs'tan itibaren her gece 02.00 – 08.00 saatleri arasında yapılan indirmelerin AKK'ye dahil edilmeyeceğini bildirdi.



Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulaması 1 Mayıs'ta Yürürlüğe Giriyor





GECELERİ KOTA DERDİ ARTIK YOK!



1 Mayıs'tan itibaren başlayacak uygulamada gece 02: 00 ve sabah 08: 00 arasındaki veri kullanımı ve indirme işlemleri AKK kapsamında değerlendirilmeyecek.



BTK tarafından internet servis sağlayıcılarına iletilen düzenlemedeki bir diğer yenilik de, gece saatlerinin dışında kalan ve kotaya tabi dönemdeki kullanımlardaki veri tüketiminin aşılması halinde internet hızının düşeceği bağlantı kalitesini belirliyor.



HIZA GÖRE FARKLI HIZ SINIRI GELİYOR



Eski uygulamada tarife ne olursa olsun kota aşıldıktan sonra hız 3 Mbps'e çekiliyordu. Bundan böyle bu alt sınır tarifenin çeşidine göre değişecek. En düşük kullanım hızı olan 8 Mbps bağlantıda AKK aşıldıktan sonraki hız yine 3 Mbps olurken, diğer tarifelerde bu alt sınır kademe kademe yukarı çekildi.



Tarife bazında internet bağlantı hızının kota sonrası düşeceği tablo şöyle;



BAĞLANTI HIZI – AKK SONRASI HIZ



8 MBPS – 3 MBPS

16 MBPS – 5 MBPS

24 MBPS – 8 MBPS

50 MBPS – 16 MBPS

100 MBPS -24 MBPS

500 MBPS – 32 MBPS

1000 MBPS – 64 MBPS' e düşecek.



BTK



http://www.teknotalk.com/btknin-yeni-adil-kullanim-kotasi-uygulamasi-56235/