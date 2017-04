Btk Kararları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Türk Telekomünikasyon AŞ'nin "Çağrı Başlatma İndirim Kampanyası", "Toptan Hat Kiralama (THK) Yeni Satış Destek Kampanyası" ve "THK Aktivasyon Ücreti Kampanyası"nı 1 Nisan-30 Haziran 2017 tarihlerinde geçerli olacak şekilde onayladı.



BTK'nın internet sitesindeki duyurulara göre, Joynet Telekom İnternet Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti'nin hisselerinin tamamının Telematika South Telekomünikasyon Hiz. Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğine ve Fortis Telekomünikasyon San. Ltd. Şti.'nin hisselerinin tamamının Çetin Erden'e devir işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.



Kurumdan izin almadan yüzde 41,62 oranında hisse devir, edinim ve hareketi gerçekleştirdiği tespit edilen Sıkaysel Telekomünikasyon San. ve Tic. AŞ'nin bir defaya mahsus uyarılmasına karar verildi.



Metem Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. firmasına, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında test sonuçlarının değerlendirilmesine i·lişkin usul ve esaslar çerçevesinde 123 bin 914 lira idari para cezası uygulanması benimsendi. Aynı usul ve esas kapsamında, HEIDER marka Pro5 model cihazların piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasının 2 gazete ve televizyon kanalında ilan edilmesi, cihazlara ilişkin güvensizliğin giderilmemesi halinde icraya yetki verilmesi kararlaştırıldı.



Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından BTK'ya sunulan "Çağrı Başlatma İndirim Kampanyası", "Toptan Hat Kiralama (THK) Yeni Satış Destek Kampanyası" ve "THK Aktivasyon Ücreti Kampanyası" teklifleri 1 Nisan-30 Haziran 2017 tarihlerinde geçerli olacak şekilde onaylandı.