Btk, Foreks Sitelerini Engelleyebilecek

BTK'ya, türev işlemleri yaptıran yurtdışı kaynaklı internet sitelerine erişimi engelleme yetkisi verildi.

Btk, Foreks Sitelerini Engelleyebilecek

BTK'ya, türev işlemleri yaptıran yurtdışı kaynaklı internet sitelerine erişimi engelleme yetkisi verildi.

Kaynak: Dunya.com

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