Btk'dan Çek-Gönder Video Yarışması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gençlerin ve çocukların interneti daha bilinçli kullanması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "İnternettesin! Güvende misin?" konulu Çek-Gönder Video Yarışması düzenliyor.



BTK'nın ev sahipliğinde "Değişime Katıl: Güvenli İnternet İçin Birlik Olalım!" sloganıyla 7 Şubat'ta Dünya Güvenli İnternet Günü için tüm dünya ile eş zamanlı gerçekleşecek etkinlikte BTK İnternet Dairesinin projelendirdiği Güvenli İnternet Merkezi'nin tanıtımı yapılacak.



Yarışmaya, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Türkiye çapındaki tüm öğrenciler katılabilecek. Öğrenciler, çekimlerin 60 saniyeyle sınırlandırıldığı videolarını www.gim.org.tr sitesinden başvuru formunu doldurarak gönderebilecek.



BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Kurum Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, BTK Basın Müşaviri Mehmet Davut Göksu, TRT Çocuk Danışmanı-Sanatçı Hüseyin Goncagül ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan'ın jüri üyesi olacağı yarışmada, seçilecek en iyi video ile dereceye giren 10 öğrenciye ödül verilecek. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1. video 5 bin lira, 2. video 3 bin lira, 3. video bin 500 lira, mansiyon 2 kişi bin lira, 9, 10, 11 ve 12. sınıfların ödülleri ise 1. video 7 bin lira, 2. video 5 bin lira, 3. video 3 bin lira, mansiyon 2 kişi bin 500 lira eğitim bursu alacak.



Son başvuru tarihi 30 Ocak olan yarışmanın katılım şartları ve başvuru formuna www.gim.org.tr adresinden ulaşabilecek.