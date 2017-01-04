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Btk, 10 Bin Lira Maaşla Hacker Alacak
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Btk, 10 Bin Lira Maaşla Hacker Alacak

BTK, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde istihdam edilmek üzere personel alacak.

Btk, 10 Bin Lira Maaşla Hacker Alacak

BTK, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde istihdam edilmek üzere personel alacak

Kaynak: Dunya.com

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