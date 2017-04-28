Btc'den Kadirli'de Girişimcilere Destek

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Atatürk Üniversitesi, Kadirli Ticaret Odası ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) işbirliği ile gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi için sertifika töreni düzenlendi.



Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülen ve BTC şirketi tarafından desteklenen "Geleceğe Doğru Bakmak Projesi" kapsamında, 20-23 Şubat 2017 tarihleri arasında Kadirli'de KOSGEB ve Kadirli Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılan 16'sı kadın toplam 28 kursiyer sertifikalarını Kadirli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen tören ile aldı.



Sertifika törenine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli Ticaret Odası Başkanı Hasan Kastal, Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya, Atatürk Üniversitesi ve BTC işbirliği ile yürütülen proje kapsamında 10 ilde Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru hattı güzergahında yer alan yerleşim birimlerinde hem toplumsal hem de kırsal kalkınmaya yönelik projeler uyguladıklarını belirterek, Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programını başarı ile tamamlayan girişimcilerin kendi iş yerlerini kurmaları için hem teknik hem de maddi destek vereceklerini ifade etti. - OSMANİYE