Btb, İlk Çeyrekte İşlem Hacmini Yüzde 17 Artırdı
BTB'nin ilk çeyrekteki işlem hacmi yüzde 17 oranında artarak 685 milyon 976 bin 915 lira olarak gerçekleşti.
BTB'nin ilk çeyrekteki işlem hacmi yüzde 17 oranında artarak 685 milyon 976 bin 915 lira olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
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