Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Btb, İlk Çeyrekte İşlem Hacmini Yüzde 17 Artırdı
Ara
BİST 90.870 %0,24
DOLAR 3,6902 %-0,29
EURO 3,9385 %-0,07
PARİTE 1,0670 %0,25
ALTIN 152,29 %-0,38
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Btb, İlk Çeyrekte İşlem Hacmini Yüzde 17 Artırdı

BTB'nin ilk çeyrekteki işlem hacmi yüzde 17 oranında artarak 685 milyon 976 bin 915 lira olarak gerçekleşti.

Btb, İlk Çeyrekte İşlem Hacmini Yüzde 17 Artırdı

BTB'nin ilk çeyrekteki işlem hacmi yüzde 17 oranında artarak 685 milyon 976 bin 915 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>