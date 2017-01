Btb'den 2016 İşlem Hacminde Rekor

Bursa Ticaret Borsasının (BTB) işlem hacmi geçen yıl yüzde 26 artarak 2 milyar 636 milyon 488 bin 530 lira oldu.



BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yaşanan çeşitli olumsuzluklara rağmen borsa üyelerinin Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.



Matlı, borsanın 2016'daki işlem hacminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 artarak, 2 milyar 636 milyon 488 bin 530 liraya yükseldiğini bildirdi.



2016'nın global ekonomi ve bölgesel meselelerden kaynaklanan sebeplerle zorlu geçtiğini, yılın ikinci yarısında pazarda daralmalarla finansman sıkıntıları yaşandığını belirten Matlı, şunları kaydetti:



"Ne terör ne bölgesel sorunlar ne de ülkemizin önünü kesmek isteyen güçler, hedeflerimizi hayata geçirmemize engel olamayacaklar. İş dünyası olarak her zaman istikrardan yana olduğumuzu her fırsatta ve her ortamda dile getiriyoruz. İstikrarın önümüzü görebilmek, yeni yatırım ve üretim, artan istihdam, büyüme, daha çok ihracat demek olduğunu biliyoruz."



Matlı, 2017'nin geçen yıldan daha da iyi olacağına inandıklarını vurgulayarak, "2016 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre üye sayımız da yüzde 11'lik artışla bine yaklaştı. BTB olarak üyelerimizin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıp, onlara çözüm olacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.



"BTB'deki en yüksek tescil işlem hacmi"



Bu yıl birlik, beraberlik içinde Bursa ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini kaydeden Matlı, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2016'da BTB'deki en yüksek tescil işlem hacmine ulaşıldı. Bu sadece BTB'nin değil, tüm üyelerimizin başarısıdır. Geçen yıl çok işlem gören ürünler arasında 979,7 milyon lirayla zeytin ilk sırada yer aldı. 255,8 milyon liralık işlem hacmiyle yaş sebze ve meyve ürünleri ikinci, 204 milyon liralık işlem hacmiyle canlı hayvan üçüncü ve 193,1 milyon liralık işlem hacmiyle et dördüncü sırada yer aldı. Ayrıca geçen yılın en çok işlem gören ürünleri arasında 191,2 milyon liralık işlem hacmiyle mısır dikkati çekti."