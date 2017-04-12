Bso'dan "Klasikten Romantiğe" Müzik Rüzgarı

Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), 15 Nisan Cumartesi günü "Klasikten Romantiğe" konseriyle sahne alacak.



Bilkent Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, konseri Amerikalı şef Kazem Abdullah yönetecek.



Konserin solisti Martin Stadtfeld, Beethoven'ın "Op.19, Si bemol majör 2. Piyano Konçertosu"nu yorumlayacak. Son 12 yılda Johann Sebastian Bach'ın önde gelen yorumcularından biri olarak ünlenen Stadtfeld, 2002'de Leipzig'deki Bach Yarışmasında birincilik ödülü aldı.



Sanatçının iki yıl sonra Bach'ın "Goldberg Çeşitlemeleri"ni yorumladığı ilk albümü, klasik müzik listelerinde en üst sıraya yerleşti. 1955 yılında çıkan efsanevi "Glenn Gould" albümüyle karşılaştırılan çalışma, "ECHO-Klassik" ödülüne layık görüldü. Bu başarının ardından Stadtfeld, 3 "ECHO-Klassik" ödülü daha aldı ve sayısız albüm çıkardı.



Kazem Abdullah yönetimindeki BSO, Rachmaninov'un "Op.44, La minör 3. Senfonisini" de seslendirecek. Bolşoy Tiyatrosu konzertmeisteri Alexander Kalashkov ise konsere baş kemancı olarak katılacak.



Bilkent Konser Salonu'nda 15 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek konserin biletleri, "https: //bilet.bilkent.edu.tr"den temin edilebilecek.