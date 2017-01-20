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Brüt Borç Stoku 760 Milyar Lira
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Brüt Borç Stoku 760 Milyar Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku 2016 sonu itibarıyla 760 milyar lira oldu.

Brüt Borç Stoku 760 Milyar Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku 2016 sonu itibarıyla 760 milyar lira oldu.

Kaynak: Dunya.com

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