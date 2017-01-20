HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Brüt Borç Stoku 760 Milyar Lira
BİST
83.215 %1,11
DOLAR
3,8156 %-0,31
EURO
4,0671 %-0,39
PARİTE
1,0656 %-0,04
ALTIN
147,47 %-0,53
FAİZ
11,34 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Brüt Borç Stoku 760 Milyar Lira
Ygs'ye 'Geçici Kimlik Kartı' ile Girilebil...
Brüt Borç Stoku 760 Milyar Lira
20 Ocak 2017 Cuma 17:52
Merkezi yönetim brüt borç stoku 2016 sonu itibarıyla 760 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku 2016 sonu itibarıyla 760 milyar lira oldu.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9183004] Dunya.com
7
15
10
Dev şirketlerden flaş Trump açıklaması
12 milyon emekliyi ilgilendiren önemli gelişme!
NASA üretti! Bu bıçak kendi işini kendi görüyor
Borç aldığı 7 çeyrek altınla kendi işinin patronu oldu
Türkiye'nin ilk 4x4'ünü üretmişlerdi! Şimdi Hintlilere satıldı
Altın Durdurulamıyor!
Liseli kız öğrencinin ibretlik görüntüsü!