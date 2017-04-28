Bruma'ya Dev Kulüpten Kanca!
İtalyan ekibi Napoli'nin Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ile değil, Bruma ile ilgilendiği iddia edildi.
Bir süredir Napoli'nin Jeremain Lens ile ilgilendiği iddia ediliyordu...
Fakat Mertens'in yerine oyuncu arayan İtalyan ekibinin Lens ile değil Bruma ile ilgilendiği ortaya çıktı.
İtalyan kulübünün Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Türk kulübünün yetkililerini daha önce Napoli'de konuk ettiği ve bir hafta içinde bir görüşmenin daha olacağı bildirildi.
Napoli'nin ayrıca Dortmund'dan Dembele'yi de istediği ama rakamın çok yüksek olduğu için Bruma'ya yöneldiği belirtildi.
Kaynak: Areanapoli - Fotospor
Kaynak: Sporvadisi.com
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