Bruma, Tottenham Formalı Fotoğrafları Beğendi, Sosyal Medya Karıştı

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın en formda isimlerinden olarak göze çarpan 24 yaşındaki Portekizli Bruma, Instagram'da İngiliz kulübü Tottenham taraftarlarının paylaştığı Bruma-Tottenham transfer haberlerini ve Tottenham formalı fotoğrafını beğendi.

TOTTENHAM'A MI GİDİYOR

Bruma'nın bu davranışları İngilizler tarafından 'Tottenham'a transfer oluyor' şeklinde yorumlandı.

Portekiz basını Tottenham'ın Bruma için Galatasaray'a 20 milyon Euro önerdiğini öne sürmüştü.

Öte yandan Tottenham forması giyen futbolcu Eric Dier da Instagram'da Bruma'yı takip etti.