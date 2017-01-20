Bruma, Podolski ve Chedjou'yu Bekliyor

FutbolArena - Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Lukas Podolski ve Aurelien Chedjou'nun geleceği de merak ediliyor. Her iki oyuncunun ayrılması durumunda bütçe anlamında rahatlaması beklenen yönetimin, Bruma'nın sözleşmesini de yenilemeyi düşündüğü belirtildi.



Hürriyet'in haberine göre; Bruma'nın kontratı Podolski ve Chedjou'ya bağlı... Alman yıldızın transfer olup olmayacağı ve Chedjou'nun kararı iki oyuncudan sonra en çok takım arkadaşları Bruma'yı etkileyecek. Portekizli yıldızın alacağı zam, Lukas Podolski ve Chedjou'nun kararına göre kesinleşecek.



Galatasaray'la olan kontratını yenilemeyi ve 1.2 milypn Euro'luk maaşının artırılmasını bekleyen Bruma'nın yeni kontratı bütçe kısıtı ve transfer planlaması nedeniyle gerçekleşmemişti.



UEFA'nın 65 milyon Euro'luk bütçe kısıtı Bruma'nın yeni, yanı zamlı sözleşmesine şu anki tabloda 6 ay rötar yaptıracak. Japonya'ya transferi gündemde olan Podolski ve kadro dışı bırakılan Chedjou ayrılmazsa Bruma'ya yeni kontrat ve ücretine de artış yapılamayacak.