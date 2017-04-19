Bruma'nın Taraftardan İstediği Var!

Galatasaray'da Fenerbahçe ile TT Arena'da oynanacak derbi öncesinde motivasyon çalışmaları devam ediyor.

Bruma'nın Taraftardan İstediği Var!

Dursun Özbek'in de katı;lı;mı; ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde mangal partisi düzenlendi.

Fenerbahçe maçı; hakkı;nda konuş;an Bruma, "Böyle bir organizasyon bize ekstra bir motivasyon veriyor. Takı;m ve arkadaş;lı;k ruhuyla maça hazı;rlanı;yoruz. Taraftar bizim olmazsa olmazı;mı;z. Pazar günü onları;n vereceğ;i destekle umarı;m kazanı;rı;z" dedi.

İ;lk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı; yaş;ayacak olan Ahmet Çalı;k ise "Bu maçı; kazanı;p taraftarı;mı;zı; mutlu etmek istiyoruz. İ;nş;allah sahadan alnı;mı;zı;n akı;yla çı;kacağ;ı;z. Derbiler her zaman farklı; oluyor. Önceden televizyondan izliyordum ş;imdi bu anlara tanı;klı;k edeceğ;im" sözleriyle derbi öncesi görüş;lerini belirtti.

(Akş;am)


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