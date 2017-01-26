Bruma'nın Derdi Transfer

Bruma, kupada oynanan Erzincan maçındaki hareketiyle bardağı taşırdı... Teknik direktör Riekerink'in oyundan aldıktan sonra soyunma odasına giderken kolundan tutarak kulübeye oturttuğu Bruma için yönetimde çatlak sesler oluştu. Her fırsatta Premier Lig'de oynamak istediğini söyleyen Portekizli'nin bu gerginliğinin Tottenham'a gitmesine izin verilmemesi sebebiyle olduğu dillendiriliyor.

KIZMA SEBEBİ O DEĞİL!



Öte yandan Bruma'nın verdiği tepkinin oyundan çıkmasına değil, Riekerink tarafından kendisinin diğer kanatta oynamasını istemesine bağlı olduğu bildirildi. 22 yaşındaki oyuncunun Hollandalı hocaya "Benim yerim sol kanat. Sana bunu söylemiştim" diyerek, oyundan alınmasına değil, istemediği mevkide oynatılmasına kızdığı ifade edildi.

CEZA VERMEZSEK DENGE BOZULUR



Bruma'nın yaptığı son hareket tartışma konusu olurken daha önce benzer tavırlar yüzünden Yasin, Sinan Gümüş, Selçuk İnan ve Chedjou'ya ceza verildiğini hatırlatan yöneticiler Portekizli oyuncuya da ceza istedi. Yönetici Cengiz Özyalçın, bu hareketin cezasız kalması durumunda takım içinde dalgalanmaların olacağını söyledi.

KENDİSİ İÇİN OYNUYOR



Bruma'nın bu haraketleri Galatasaraylı taraftarların da oldukça tepkisini çekti. Twitter'da Bruma'yı eleştiren tweetler atan sarı-kırmızılılar, "Rodrigues takım için oynuyor. Bruma ise kendisi için" yorumları yaptılar. Portekizli futbolcu, Erzincan mücadelesinde de 2 kez müsait durumdaki Podolski'ye pas vermek yerine kendisi şut atınca takım arkadaşının tepkisini çekmişti.

Kaynak: Fotomac