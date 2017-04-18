Bruma, İmzayı Ne Zaman Atacak?

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Bruma ile ilgili transfer iddialarına açıklık getirip, Portekizli oyuncunun durumu hakkında, "Bruma için henüz bir kulüple transfer masasına oturup, anlaşmadık. Eğer Galatasaray'ın menfaatini karşılayacak bir teklif gelirse bu elbette düşünülebilir. Ancak hiçbir kulüpten resmi bir teklif gelmedi" dedi.



'SADECE DERBİYİ DÜŞÜNÜYOR'



Henüz yeni kontrat imzalanmaması konusuna da değinen Ergün, "Bruma ve menaceri ile ön görüşmelerimiz olumlu cereyan etti. Onlar da eğer çok farklı bir teklif gelmez ise Galatasaray'da devam etmeyi düşünüyor. Menaceri Fenerbahçe maçını izlemeye gelecek ve derbi sonrasında da masaya oturacağız. Bruma şu anda sadece Fenerbahçe maçını düşünüyor. Bu derbinin ne kadar önemli olduğunun tüm arkadaşları gibi o da farkında" ifadelerini kullandı.



SENEGAL'DE KEŞİF YAPTI



Bu arada Cenk Ergün, Senegal'de altyapı akademik araştırmaları yaptı. Hem genç yeteneklerin keşfedilmesi hem de altyapı için iyi bir model seçilmesi için araştırmalar yapan Ergün, İstanbul'a döndü ve gerekli raporlamayı yönetime sunacak.



(Fanatik)