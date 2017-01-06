Bruma İçin Geliyorlar!

Bir yıl daha anlaşması bulunan oyuncu, Galatasaray ile sözleşme yenilemeye yanaşmazken bu nedenle bir süredir Tottenham'la görüşmeler devam ediyordu. Görüşmelere son noktayı koymak ve Portekizli oyuncuyu Londra'ya götürmek için tanıdık bir isim devreye girdi...

Galatasaray'da forma giyen şu anda Tottenham'ın yönetim kademesinde görev yapan Brad Friedel... Efsanevi eldivenin, Başkan Daniel Levy'den aldığı yetkiyle İstanbul'a geleceği ve Tottenham'ın Bruma için belirlediği teklifi resmen ileteceği öğrenildi.

SATILMASI KARARI ALINDI







Bruma'nın sözleşme yenilemeye yanaşmamasından sonra Portekizli oyuncunun satışına karar verilirken yapılan görüşmelerde şimdiye kadar en iyi teklifin Tottenham'dan geldiği bildirildi. Bir yıl daha anlaşması kalan Bruma'dan para kazanmak isteyen Galatasaray'ın 20 milyon euro'dan aşağıya inmeyi düşünmediği ifade edildi.

PARASI ALLİ'DEN







Sky Sports, Tottenham'ın Dele Alli'yi Real Madrid'e 56 milyon euro'ya satacağını gelecek parayla Bruma'yı alacağını iddia etti.

BRUMA'NIN YERİNE ADAY: VİTİNHO







Bruma'nın yerine, yana döne sol kanada oyuncu arayan Galatasaray, Garry Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın Brezilyalı oyuncusu Vitinho için de devreye girdi. 2016 yılını Brezilya'nın İnternacional takımında tamamlayan 23 yaşındaki genç oyuncu için 3.5 milyon euro teklif edildiği bildirildi. CSKA 'nın, 2013-14 sezonunda 9.5 milyon euro'ya aldığı ve iki sezon için İnter'e 1.2 milyon euro karşılığında kiraladığı Vitinho için teklifi kabul edebileceği bildirildi.



Kaynak: Fotomaç



