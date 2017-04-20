Bruma, Galatasaray'dan Ayrılacak Mı?

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Tottenham Hotspur teknik direktörü Mauricio Pochettino, Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma'yı ısrarla takıma katmak istiyor.



İddialara göre Pochettino; Moussa Sissoko ve Georges-Kevin N'Koudou'dan umduğunu bulamadığı için, yaz transfer sezonunda bu iki oyuncu ile yolları ayıracak. Takıma etki edeceğini düşündüğü 22 yaşındaki Bruma içinse, 9 milyon sterlini gözden çıkarmış durumda.



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 23 maçta, 8 gol ve 6 asist ile oynayan yıldız oyuncu için, Tottenham'dan transfer teklifi aldığına yönelik haberleri yalanlamıştı. Buna rağmen "ada basını", henüz somut bir adım atılmasa da Pochettino'nun, sezon sonunda Bruma için ciddi bir girişimde "bulunacağını" vurguluyor.



Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekildeydi:









…Profesyonel futbolcumuz Bruma'nın kulübümüz ile yeni sözleşme yapmak için şart olarak %100 zam istediği ve bu talebin Yönetim Kurulumuz tarafından reddedilerek, oyuncumuza İngiltere Premier Lig takımı Tottenham Hotspur'dan gelen transfer teklifinin değerlendirmeye alındığına dair bir haber yayınlanmıştır. Gerçekle ilgisi olmayan bu haberde, ismi geçen kulüple herhangi bir bedel karşılığı gizli anlaşma yapılmadığı gibi, tarafımıza ulaşan herhangi bir resmi teklif de olmamıştır. Bu tarz bir haberin hafta sonu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde yayınlanmasını manidar karşıladığımızı belirtir, taraftarlarımız başta olmak üzere tüm spor kamuoyunun söz konusu habere itibar göstermemesini rica ederiz











İki taraftan bu tür haberler gelmeye devam ederken, bakalım sezon sonunda ne olacak. Yaz transfer dönemi şimdiden çok hareketli geçecek gibi duruyor.