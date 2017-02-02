Bruma'dan Arsenal'e Transfer Açıklaması

FutbolArena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Armindo Bruma, İspanyol basınına özel bir röportaj verdi. Portekizli genç futbolcu, Real Sociedad günlerinden başlayarak, İstanbul'daki yaşantısı ve transferiyle ilgili birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. İşte Bruma'nın El Mundo Deportivo'ya verdiği röportaj:



"ÜST SEVİYEDE OYNADIĞIMI KANITLADIM"



"Real Sociedad'da önemli 1 yıl geçirdim. Üst düzey bir ligde forma giyebileceğini kanıtladım. Benim için unutulmayacak bir yıldı. İspanya'yı çok sevdim. Daha fazla oynamayı bekliyordum ama bunu olumsuzluk olarak görmüyorum. 33 maçta oynadığım ve 3 gol attım. Sociedad'da kalabilirdim ama sözleşmemdeki bedeli ödeme imkanları yoktu."



"GALATASARAY'DA KÖTÜ GİTMİYORUZ"



"Galatasaray'da benim açımdan işler çok iyi gidiyor. Takımıma elimden geldiğince yardım ediyorum. Attığım gollerle daha yüksek sviyelere çıkmayı hedefliyorum. Galatasaray'a verebileceğim en iyi performansı vermek istiyorum. Şu an benim için en büyük kulüp Galatasaray. Avrupa futboluna da damga vuran, büyük bir oyuncu olmak istiyorum."



Bruma, Arsenal'e transfer olacak mı?



"ARSENAL İDDİASI GÜZEL"



"Arsenal ile adımın anılması benim için güzel bir duygu. Her zaman bu tip haberler çıkabiliyor. Hiçbir zaman bir takımda oynarken transferi düşünmedim. Galatasaray'ın bir futbolcuyum ve tüm konsantrasyonumu buraya verdim."







Bruma kimdir? Bruma transfermarkt



22 yaşındaki oyuncu futbola Sporting Lizbon altyapısında başladı. 2013 yılında 10 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Bruma, 2015'te Real Sociedad'a kiralandı. Bu sezon başında takıma dönen Bruma, 18 lig maçında 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi olan Bruma'nın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 8 milyon Euro.