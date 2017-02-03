Bruma Çalımda Neymar'ı da Geçti

FutbolArena Analiz - Türkiye Süper Lig'i ve Avrupa'nın 5 büyük lig hesaba katıldığında Galatasaray'ın yıldızı Bruma, başarılı dripling konusunda Avrupa'nın en iyi 2. futbolcusu...



Bruma, Neymar'dan çok çalım atıyor



Maç başına ortalama 5 başarılı driplingle oynayan Bruma, Avrupa'nın en çok çalım atan 2. oyuncusu olurken maç başına 4.9 çalım atan Brezilyalı yıldız Neymar'ı da arkasında bırakmış oldu.



Neymar İspanya La Liga'nın en çok çalım atan oyuncusu konumunda... Avrupa'nın en çok çalım atan futbolcusu Adama Traore



Bu istatistiğin zirvesinde ise Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Adama Traore yer alıyor. Adama Traore maç başına 5.6 gibi inanılmaz bir çalım ortalaması ile oynuyor



Barcelona altyapısından yetişen Traore, geçen sezon Aston Villa'ya 10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bu sene başında ise 8.250 milyon euro karşılığında Middlesbrough'a geçti.



Traore buna karşın bu sezon oynadığı 18 maçta da gol veya asist yapamadı.



FRANSA'DA ALLAN SAİNT-MAXİMİN



Fransa Ligue 1'de en çok başarılı çalım atan isim 4.7 maç başı ortalama ile 19 yaşındaki Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin olurken genç oyuncu Bastia forması giyiyor.



İTALTA'DA FELİPE ANDERSON



Serie A bilindiği üzere daha statik ve çalım atmanın daha zor olduğu bir lig. Bu ligde driplingçilerin ortalamasında ciddi bir düşüş var. En çok başarılı dripling yapan ise Lazio'nun Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Anderson



ALMANYA'DA OUSMANE DEMBELE



Bundesliga'da ise Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele 3.6 dripling ile zirvede yer alıyor.



