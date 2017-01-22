Bruma, 18 Yaşındaki Genç Kızın İç Çamaşırlı Fotoğraflarını İstedi

Galatasaray'ın yıldızı Bruma ile ilgili sosyal medyada dikkat çekici bir diyalog ortaya çıktı.

18 yaşındaki kız, Bruma'nın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediğini iddia ederek bu mesajları videolu olarak da paylaştı.

İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFLARINI İSTEDİ

Sinem Ulusoy isimli 18 yaşında, İngiltere'de okuyan bir üniversite öğrencisi, Portekizli yıldızın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediği yönündeki mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Bazı taraftarların mesajın sahte olduğunu dile getirdikten sonra, mesajın videolu halini paylaşan Ulusoy bu mesajların ardından sosyal medyada büyük hakaretlere uğradı.





BRUMA'DAN SES YOK

Bruma cephesinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sezon Galatasaray'ın en başarılı ismi olarak dikkat çeken Bruma'nın adının böyle bir olaya karışması dikkat çekici.





