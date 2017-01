Brüksel Schengen'de Sınır Kontrollerinin Uzatılmasını İstiyor

Avrupa Birliği Komisyonu Schengen bölgesinde geçici kimlik kontrolü uygulamasının 3 ay daha uzatılmasını istiyor. Bu uygulama Almanya, Avusturya, Fransa, İsveç ve Norveç'i yakından ilgilendiriyor. Bu ülkeler AB'nin en büyük kazanımlarından serbest dolaşımı askıya almıştı. Avrupa Birliği'nin göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos en kısa zamanda Schengen bölgesinde normal işleyişe dönülmesini hedefliyor.



Goal remains to return to normal functioning of #Schengen asap. Controls cannot go on forever and will not. https: //t.co/IO8VStM5Nj— DimitrisAvramopoulos (@Avramopoulos) 25 janvier 2017



Avramopoulos öncelikle bazı sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi:



"Yunanistan'da mahsur kalan toplam göçmen sayısı 60 bin. Bunun gözardı edilmemesi gerekiyor. Yerleştirme sistemi işlemiyor. Objektif sorunlar ile karşı karşıya bulunuyoruz. Aldığımız kararlar ve yaptığımız öneriler buna dayanıyor."



Avrupa Birliği'nde son aylarda göçmen krizi kontrol altına alınmış durumda. Ancak yeni göç dalgalarının yaşanabilme ihtimali yetkilileri endişelendiriyor. Slovenyalı sosyalist Avrupa milletvekili Tanja Fajon kimlik kontrolü uygulamasının uzatılmasına tepki gösterdi:



"Vatandaşlara olumsuz bir mesaj gönderiliyor, bu ekonomik açıdan zarar anlamına geliyor. Komisyon için tezat bir durum zira bir yandan AB'nin en büyük kazanımlarından Schengen'in normal bir şekilde işlemesi talep ediliyor diğer yandan ise tamamen farklı bir şekilde hareket ediliyor."



Avrupa Birliği göçmen akınını durdurmak amacıyla çeşitli önlemler aldı. Brüksel Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan oldukça memnun ve bu sürecin devam etmesini istiyor.



