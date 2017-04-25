Brüksel Saldırısıyla Bağlantılı Olduğu Şüphesiyle Barselona'da  4 Kişi Göz Altında

Katalonya Özerk Yönetimi'nin başkenti Barselona'da sabah saatlerinde islamcı terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlar kapsamında Brüksel'deki metro ve havalimanı saldırıları ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 4 kişi göz altına alındı.



Sekiz ay önce başladığı bildirilen operasyon kapsamında şüpheliler terör örgütüne üye olmak ve organize suç işlemek ile suçlanıyor. Şüphelilerin Katalonya'da herhangi bir eylem yapmadıkları bildirildi. 31-39 yaşları arasında olan şüphelilerin hepsinin Fas asıllı oldukları gelen bilgiler arasında.



Barselona'da nisan ayında yapılan bir önceki operasyonda sosyal ağlar üzerinden gençleri radikalleştirmekle suçlanan 19 yaşındaki bir kadın tutuklanmıştı. İspanyol polisi 2014'te Brüksel'de Yahudi müzesine düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü saldırılarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın sonucunda İspanya'nın çeşitli yerlerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 10 binden faza silah ele geçirilmişti.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22 Mart 2016'da yerel saatle 08: 00 ile 09: 11 saatleri arasında Maalbeek metro istasyonuna ve Brüksel Havalimanı'na eş zamanlı olarak saldırı düzenlenmişti. Bir dizi silahlı saldırı ve intihar eyleminin ardından ikisi saldırgan olmak üzere 33 kişinin öldüğü, 250 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Saldırılar Belçika'da gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. - Madrid