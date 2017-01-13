Brüksel Otomobil Fuarı Başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bu yıl 94'üncüsü düzenlenen otomobil fuarı kapılarını açtı.



Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Expo Center'da düzenlenen fuar, 94'üncü kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.



Dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerinin katıldığı fuar, 22 Ocak tarihine kadar açık kalacak.



Toplam 45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet beğeniye sunuluyor.