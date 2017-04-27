- Brüksel Global Su Ürünleri Fuarı'na "Group Sagun" damgası



BRÜKSEL - Su ürünleri sektöründe dünyanın en önemli fuarı olan ve bu yıl 25. kez düzenlenen Seafood Expo Global-Global Su Ürünleri 2017 Fuarı'na Group Sagun damga vurdu.

Milli katılım organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından 13. kez gerçekleştirilen fuara, Türkiye'den 15 milli katılım 5 i bireysel olmak üzere 20 firma katıldı. 175 ülkeden 700'ün üzerinde firmanın yer aldığı ve dünyanın en önemli su ürünleri fuarı olarak kabul edilen fuarla ilgili İHA mikrofonuna konuşan Group Sagun Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı ve Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı A.Tuncay Sagun, İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak 13. kez gerçekleştirdikleri Milli katılım fuarının bu yıl gayet başarılı bir şekilde geçtiğini ifade etti.

"Su ürünlerinde rekor kırdık"

Türkiye'yi temsil eden stantlara çok büyük ilgi olduğunu belirten A.Tuncay Sagun, "Bu, ülkemiz için gurur kaynağı. Tüm Avrupa artık şunu iyi biliyor. Buraya gelen üç balıktan biri Türk balığı. İhracatımız artık her geçen gün, Avrupa ülkelerine ve tüm dünyaya artmakta. Bu yılki hedefimiz sadece su ürünlerinde ihracat rakamımız bir milyar dolar. Bu su ürünleri tarihinde rekor kırmak demektir. Standımıza gayet yoğun bir ilgi görmekte. Özellikle orkinos, Japon pazarında sevilen ve tutulan bir ürün olduğu için ve pazarda bilinen bir marka olduğu için çok yoğun talep olmakta, Japonya ve diğer Avrupa ülkeleri arasında" diye konuştu.

"Amerika'nın Boston Fuarı da başarılı"

Avrupa ülkeleri arasında, ihracatı gerçekleştirdikleri ülkelerin başında Hollanda'nın geldiğine dikkat çeken A.Tuncay Sagun, diğer Avrupa ülkelerinin de takip ettiklerini bildirdi. Boston'da gerçekleştirilen su ürünleri fuarına da değinen A.Tuncay Sagun, "Brüksel'den sonra Amerika'nın Boston fuarına ihracat ve fuar çalışmaları oldukça başarılı bir şekilde devam etmekte. Amerika'daki Boston fuarı da Milli katılım olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır" dedi

"Üçüncü jenerasyon"

Group Sagun olarak, üç jenerasyondur su ürünleri ve balıkçılıkla iştigal ettiklerine vurgu yapan A.Tuncay Sagun, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: "Türkiye'de mevcut on iki faal işletmemiz bulunur. İşletmelerimizde bine yakın personel çalışmakta. Personelin üretimini iç piyasaya birlikte ihracata da gitmekte. İhracatta Türkiye'de bölgemizin birinci şampiyonu olmaktayız. Tabii ki, kendi ürettiğimiz birçok ürünü tazeliğiyle iç piyasaya ve ihracata sunmuş bulunuyoruz.

400 kiloluk orkinos balığı büyük ilgi gördü

Group Sagun'un standı önünde yer alan ve fuar için Türkiye'den özel kargoyla getirtilen 400 kiloluk orkinos balığı, büyük ilgi gördü. Dünyanın birçok yerinden fuarı gezmek üzere gelen ziyaretçiler, adeta ilgi odağı haline gelen 400 kiloluk dev balığın önünde bol bol görüntü alıp balıkla birlikte fotoğraf çekindiler.