Brüksel Global Su Ürünleri Fuarı

Türkiye, alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Brüksel Global Su Ürünleri Fuarına 20'den fazla firmayla katılıyor.



Bu sene 25'incisi düzenlenen, dünyanın değişik ülkelerinden ziyaretçi ve katılımcıların büyük ilgi gösterdiği fuarda, taze, dondurulmuş, canlı, katkı maddeli, markalı, markasız deniz mahsulleri sergileniyor.



175 ülkeden bin 700 firmanın katıldığı fuar, dünyanın en büyük su ürünleri fuarı olarak biliniyor. Tamamen profesyonel alıcılara yönelik olarak gerçekleştirilen fuarda, Türkiye'den 20'den fazla firma yer alıyor. Fuarda, Türkiye su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalar milli katılım çatısı altında işbirliği yapıyor. Türkiye standında sergilenen Akdeniz'de yakalanan 400 kiloluk orkinos balığı büyük ilgi görüyor.



Açılışa katılan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fuara bu sene 13. kez katıldığını kaydederek, "Biz her sene kendimizi aşıyoruz ve daha iyi bir stant ve teşhirle katılıyoruz. Bu sene milli katılımla 20'den fazla şirketimiz var; 6 kadar da münferiden katılan şirketimiz var." dedi.



İstanbul Su Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tuncay Sagun ise Türkiye standının büyük ilgi gördüğünü, özellikle çupra, levrek, orkinos gibi ürünlerin yanı sıra işlenmiş ürünlerin de sergilendiğini söyledi. Türkiye'nin deniz ürünleri ihracatının çok büyük bir artış gösterdiğini vurgulayan Sagun, "Bu yılın ilk üç ayında ihracatımız 200 milyon dolar oldu. Yıl sonunda bunun bir milyar doları geçeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.



Türkiye su ürünleri sektörü, "2023 İhracat Strateji Planı" çerçevesinde ihracatını giderek artırarak 2014 yılında 693 milyon, 2015 yılında 690 milyon, 2016 yılında ise 794 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmişti.



Fuar, 27 Nisan'da sona erecek.