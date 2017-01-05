Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'un, "Orban nesli ise 'Ülkelerimizin çıkarlarını Avrupa'ya karşı korumalıyız' diyor. Sanki onlara Brüksel'den saldırıyorlar." şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.



Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Schulz'un Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajdaki, "Kohl-Mitterand nesli 'güçlü Avrupa bizim ülkemizin çıkarına' sözüyle Brüksel'e yolculuk ederlerdi. Orban nesli ise, 'Ülkelerimizin çıkarlarını Avrupa'ya karşı korumalıyız' diyor. Sanki onlara Brüksel'den saldırıyorlar." ifadelerine cevap verdi.



Güçlü Avrupa Birliği'ni güçlü üye ülkelerin meydana getirebileceğini belirten Szijjarto, "AP Başkanı'na göre ulus devletler yıllarca Brüksel'e daha fazla yetki verdi ama bir çok hükümet bunu kendi vatandaşlarına anlatmadı. Brüksel'de oy verenler ülkelerine dönünce sanki anonim bir güç kendilerini onaylamaya zorladı rolünü oynadılar ve bu ölümcül bir durum." dedi.



Brüksel'in artık problemlerle başa çıkamadığını iddia eden Szijjarto, "Üye ülkelerin özellikle tarihi problemlere yararlı cevaplar verdiğinin görüldüğü bir dönemde Brüksel'e daha fazla yetki vermek ahmaklık olur. AB yasa dışı göçe karşı yıllardır bir şey yapamıyor. Brüksel kendini koruma konusunda aciz kaldı." diye konuştu.