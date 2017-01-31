Brüksel'deki İngilizler Belçika Vatandaşı Olmak İçin Başvuruda Bulunuyor





Brexit Brüksel'de yaşayan İngilizleri endişelendiriyor. Birçok İngiliz referandumun hemen ardından Belçika vatandaşlığına geçmek için girişimlerde bulundu. Belçika'nın Ixelles Belediye Başkan Yardımcısı Delphine Bourgeois iki aşama yaşandığını söyledi:



"İki aşama yaşandı. Öncelikle Brexit şok etkisi yarattı. Temmuz ayında İngilizler duygusal anlamda tepki göstererek üzüntülerini belirtti. Çok şey kaybettiklerini dile getirdiler. Daha sonra ise duygusal tepki somut adımlara dönüştü. Avrupa vatandaşı olduklarını sembolik olarak göstermek amacıyla Belçika vatandaşlığına geçmek büyük önem kazandı."



Belçika vatandaşlığına geçenler arasında İngiliz asıllı Tim de bulunuyor. Tim referandumun hemen ardından girişimlerde bulundu. Aralık 2016 tarihinde Belçika vatandaşlığına geçti:



"Referandumun hemen ardından sabah 4'te uyandım. O dönemde 6 aylık bir bebeğim vardı. Bizimle birlikte yatıyordu. Telefonuma baktım, haberleri okudum ve aman tanrım, bu bir felaket dedim. Çocuğum ve kendi geleceğimiz konusunda endişelerim birden arttı. Ertesi gün zaman kaybetmeden Belçika vatandaşlığı için girişimlerde bulundum."



euronews muhabiri Gregoire Lory Brüksel'den bildiriyor: "İngilizlerin tamamı kolay bir şekilde Belçika vatandaşlığına geçemiyor. Avrupa kurumlarında çalışanlar farklı bir süreçten geçmek durumunda. "



Avrupa kurumlarında çalışan memurlar Belçika'ya uyum sağladıklarını ispatlamak durumunda kalacak.



Sendikacı Felix Geradon duruma açıklık getirdi:



"Avrupa kurumlarında çalışan memurlar diğer vatandaşlara kıyasla özel bir statü altında çalışıyor. Özel bir kimlik kartları var. Belçika hükümeti bunun Belçika vatandaşlığına geçmek için yeterli olmadığını savunuyor. Belçika toplumuna entegrasyonun yeterince sağlanmadığı düşünülüyor. Bu yüzden hükümet belçika vatandaşlığına geçmek isteyen bu kişilerin taleplerini reddedebilir."



Avrupa kurumlarında çalışanlar Belçika'da 5 yıl boyunca yaşadıklarını ispat etmeleri gerekiyor.



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Tags: başvuruda Brükseldeki Avrupa Birliği vatandaşı Belçika olmak Belçika siyaseti İngilizler Brussels bulunuyor için Gepost: 31 januari 2017