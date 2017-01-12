Brüksel'de Yunanistan Kurtarma Programı Görüşüldü

AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Yunanistan kurtarma programının ikinci değerlendirmesinin yakın zamanda tamamlanması olasılığı yüksek." dedi.



AB Komisyonu Üyesi Moscovici ve Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos, Brüksel'de Yunanistan'ın kurtarma programıyla ilgili yaptıkları toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.



Yunanistan ile AB Komisyonu arasında kurtarma programı süreci ve içeriğiyle ilgili devamlı görüşmeler gerçekleştirildiğini anımsatan Moscovici, "İkinci değerlendirme sürecini tamamlamak üzere görüşmelere devam ediyoruz. Pek çok konuda anlaşma sağladık ama uzlaşma sağlanması gereken birkaç konu kaldı." ifadelerini kullandı.



Moscovici, Yunanistan'ın ekonomik reformlar konusunda doğru yolda ilerlediğini ve değerlendirmenin hızla tamamlanabileceğine dikkati çekerek, görüşmede borç geri ödemelerini ele aldıklarını söyledi.



Görüşmelerin olumlu bir havada gerçekleştiğini ve yapıcı olduğunu dile getiren Moscovici, AB Komisyonu olarak güçlü avro bölgesi içerisinde güçlü Yunanistan görmek istediklerini, Yunan hükümetiyle yakın iş birliğine devam edeceklerini anlattı.



Moscovici, tüm gayretlerin hızla ikinci değerlendirmenin tamamlanmasına odaklanması gerektiğine işaret ederek, "Bir irade varsa bir yol bulunuyor. Yunanistan kurtarma programının ikinci değerlendirmesinin yakın zamanda tamamlanması olasılığı yüksek." değerlendirmesinde bulundu.



Toplam 80 maddeden sadece birkaçının kaldığını ve bunların enerji reformu, mali açık ve ortak değerlendirme gibi konular olduğunu belirten Moscovici, Yunanistan'ın bu reformları gerçekleştirebilecek kapasitesi bulunduğunu vurguladı.



Moscovici, özellikle IMF'nin Yunanistan kurtarma programına katılmasının bazı kredi veren ülkelere güven sağlayacağını kaydetti.



- Yunanistan toparlanıyor



Yunanistan Maliye Bakanı Çakalotos da görüşmelerin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti.



Yunan ekonomisinin toparlanma yolunda ilerlediğine dikkati çeken Çakalotos, "Son üç çeyrekte Yunan ekonomisi büyüdü. Her iki taraf da bu yakalanan büyümenin belirsizlikler nedeniyle kaybedilmesini istemiyor." değerlendirmesini paylaştı.



Çakalotos, karşılıklı görüşülecek pek çok konu olmasına rağmen bir çözüme yaklaşıldığını bildirdi.



Avrupa'da yaklaşan seçimler nedeniyle durumun karmaşık bir hal alabileceğini belirten Çakalotos, iyi niyetle kalan meselelerin aşılabileceğini söyledi.



Çakalotos, taraflar arasında olumlu ivme olduğunu ve görüşmelerin çözüm odaklı doğru yönde ilerlediğine işaret ederek, yakın zamanda anlaşmaya varılmasını beklediğini anlattı.



Yunanistan'ın durumu



Yunanistan kreditörler tarafından bir süre önce talep edilen reform paketine uygun yasal düzenlemeler yapmış, kemer sıkma önlemlerini hayata geçirmişti.



Kreditörler, Yunanistan'dan toplamda 86 milyar avroluk kurtarma programı çerçevesinde, çeşitli ekonomik reformlar yapmasını istiyor. Yunanistan'dan talep edilen iş gücü piyasası reformunda şirketlerin eleman çıkartmalarının daha kolay hale getirilmesi ve işçi sendikalarının haklarının sınırlandırılması gibi tedbirler yer alıyor.



Yunanistan'ın toplam borç yükünün bu yıl 300 milyar avroyu geçmesi ve borçların milli gelirinin yüzde 180'ine ulaşması öngörülüyor. 2010'dan beri 3 kurtarma programı uygulanan Yunanistan, avro bölgesi ülkeleri arasında en yüksek borç-milli gelir oranına sahip durumda bulunuyor.



IMF, kurtarma programına katılmak için Yunanistan'ın borcunun daha sürdürülebilir bir hale getirilmesini istiyor.



Kreditörlerin temsilcileri, geçen haftalarda, Yunan ekonomi yönetimi ile ikinci gözden geçirme süreci kapsamındaki reformlara ilişkin müzakerelerinde sonuca varmadan başkent Atina'dan ayrılmıştı. İki taraf arasındaki uzlaşmazlıkta temel meseleyi çalışma yasalarındaki değişiklikler, toplu iş sözleşmelerinin kısıtlanması ve işten çıkarmaların kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler oluşturmuştu.