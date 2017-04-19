Brüksel'de Filistinli Mahkumlara Destek Gösterisi

Belçika'da yaşayan Filistinliler, hapishane koşullarını protesto etmek amacıyla açlık grevine başlayan İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gösterisi düzenlerken, Avrupa Birliği'nden (AB) de Tel Aviv'e yaptırım uygulamasını istedi.



AB kurumlarının bulunduğu Schuman meydanında yapılan gösteriye yaklaşık 100 kişi katıldı. Aralarında çocukların da olduğu göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail hapishanelerindeki çocuk mahkumların fotoğraflarını da taşıdı. Sık sık İsrail aleyhine slogan atan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" politikasına tepki gösterdi.



Yapılan konuşmalarda, Filistinlileri suç isnat etmeksizin aylarca hatta yıllarca parmaklıklar ardında bırakan "idari tutukluluk" politikasının, uluslararası kanunlara aykırı olduğu vurgulandı.



İsrail'e yaptırım istendi



AB'den idari tutululuk uygulamasına son verilmesi için İsrail'e yaptırım uygulanması istenirken, Filistin topraklarının işgalinin bitirilmesi için de Tel Aviv'e baskı uygulanması çağrısı yapıldı.



Filistin Elçiliği görevlisi Adil El Atiye, yaptığı açıklamada, İsrail'e yaptırım uygulanmasını isteyerek, "Dünya, Suriye gibi sorunlarla meşgul. Ancak işgal altında yaşayan Filistinliler hala sıkıntı çekiyor. Esirler, çok kötü şartlarla karşı karşıyalar." dedi.



Belçika ve Lüksemburg'ta yaşayan Filistinlileri temsilen konuşan Hamdan Ed-Damiri de Filistinli mahkumların aile ziyaretlerine izin verilmesi gibi talepleri olduğunu belirterek, "Ancak bunlar engelleniyor. Esirlerin aileleriyle telefon konuşması yapmasına izin verilmiyor. Buna izin verilirse ne olabilir ki? Ayrıca esirler, hapishaneden mahkemeye götürülürken aşırı derecede şiddete maruz kalıyor." diye konuştu.



İki bin mahkum açlık grevinde



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.