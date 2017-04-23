Brüksel'de 23 Nisan Kutlaması
Belçika'nın Brüksel şehrinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Eğitim Müşavirliği'nin koordinatörlüğünde, Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenlerince hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı.
Belçika'nın Brüksel şehrinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Eğitim Müşavirliği'nin koordinatörlüğünde, Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenlerince hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı.
Brüksel'de Kraliyet konservatuar salonunda yapılan kutlamada çocukların gösterileri yer aldı.
Kutlamalara Belçika Büyükelçisi Hakan Olcay, AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ve birçok davetli katıldı.
Brüksel'deki 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde katılım çok fazla olması Belçika polisi tarafından önlem alınmasına neden oldu ve yoğun talep olan kutlamalara gelen vatandaşlardan bir kısmı güvenlik önlemi sebebiyle salona alınamadı. - Belçika