Brüksel Ab-Rusya Işbirliğini Sürdürmeye Hazır"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'in AB-Rusya işbirliğinin sürdürmesine hazır olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'in AB-Rusya işbirliğinin sürdürmesine hazır olduğunu dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bir araya geldi. Lavrov, görüşmesi sırasında Rusya'nın, AB ile diyalogun restorasyonunun amaçladığını kaydetti. Lavrov, "Batı ile ilişkilerimiz zor dönemden geçiyor. Ama halkların tarihi, kültürel ve değer bakımından çok ortak noktamız var. En büyük ticaret ortağımız olan AB ile işbirliği restorasyonuna amaçlıyoruz" dedi. Ukrayna konusuna da değinen Lavrov, "Minsk Anlaşmaları çerçevesinde kendi kendine ilan ettikleri Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile temaslardan kaçan Kiev'dir. Ancak anlaşmalara uymaması nedeniyle, AB yaptırımları sadece Rusya'ya uygulanıyor nedense. AB'nin, Kiev'in, Minsk Anlaşmalarında yazılan her şeyi sabote etmesine tepki vermenin zamanı çoktan gelmişti" ifadelerini kullandı.
Federica Mogherini ise Brüksel'in AB-Rusya işbirliğinin sürdürmesine hazır olduğunu dile getirdi. Mogherini, Brüksel'in önceki stratejik işbirliğinin seviyesine dönmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Şimdiki Moskova ziyaretim ilişkilerimizin donmamasının en iyi bir göstergesidir" ifadesini kullandı. Federica Mogherini, Moskova ve Brüksel'in bazı farklılıkları olduğunu vurgulayarak, bu farklılıkların Kırım yarımadasındaki durum ve Ukrayna ile ilgili konularına ait olduklarını belirtti. Mogherini, Rusya ve Avrupa Birliği arasında ortak zorluklara karşı ve işbirliği noktasında ortak konuların var olduğunu açıklayarak, karşılıklı yaptırımlar bakımından Rusya ve Avrupa Birliği'nin stratejik ortakları olarak kabul edilemez olduğunu da kaydetti.
(Tatiyana Şuvalova / İHA)