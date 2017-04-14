Bruce Arena Dünya Şampiyonluğuna İnanıyor

ABD Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bruce Arena, adaylık başvurusunda bulundukları 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi.



Arena, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin ikinci kez Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacağına inandığını belirterek, "Bence 2026, Dünya Kupası'nda şampiyonluğu konuşacağımız yıl olacak. Daha önce katıldığımız turnuvalarda bunu başaramadık. 2026'da neden olmasın." ifadelerini kullandı.



ABD Milli Takımı, 24 takımla düzenlenen ve Brezilya'nın şampiyonluğa ulaştığı 1994 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.



Meksika, Kanada ve ABD, 2026'da ilk kez 48 takımın yer alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için adaylık başvurusunda bulunmuştu.



Başvurunun kabul edilmesi halinde ABD'de, 60 maç oynanacak.