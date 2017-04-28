Brode Sanayicileri Bir Araya Geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 7 .Meslek Grubu brode sanayicileri kahvaltılı toplantıda bir araya geldiler.Toplantıda brode sektöründeki mevcut sorunlar ve çözüm yolları konusunda istişare yapıldı.



7.Meslek Komitesi adına toplantıyı yöneten Meclis Üyesi Hayati Eğilmez, Tekstil Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi adlı projesi kapsamında hazırlanan SWOT analizi sonuçlarına göre, Düzce Brode Sektöründe birlikte hareket etme gerekliliğinin ortaya çıktığını,bu birliktelik adına Odamızın bu konuyu desteklemek,alt yapıyı oluşturmak ve sekretaryasını yürütmek üzere çalışma yapmaya karar verdiğini ifade etti.



Yapılan toplantı sonunda Düzce Brode Sanayicileri Derneği'nin kurulması çalışmalarının başlatılmasına, kurucu üyelerin Abidin Hızel, Mustafa Koloğlu, Selahattin Kudu, Mehmet Tuncer, Selahattin Aydın, Kazım Baş, Mehmet Türkel, Erdal Yıldırım ve Kazım Çilli'den oluşturulmasına, çeşitli devlet desteklerinden faydalanabilmek üzere, DTSO tarafından Düzce Brode Sanayicileri kümesi oluşturularak bir UR-GE (Uluslararası Rekabeti Geliştirme) projesinin "İşbirliği Kuruluşu" sıfatı ile başvuru gerçekleştirilmesine ve ayrıca IPA kapsamında T.C Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Rekabetçi Sektörler Programı'nın "İmalat Sanayi" alt bileşeni için proje başvurusu yapılması imkanının araştırılmasına karar verildi. - DÜZCE