British Vogue'nin İlk Erkek Editörü

Dünyaca ünlü moda ve yaşam dergisi Vogue, tarihinin ilk erkek editörünü seçti.



1892 yılında haftalık gazetelere verdikleri yayınlarla sektöre adım atan Vogue, 1916 yılında ilk yayını British Vogue'yi çıkardı.







Daha sonra 21 farklı ulusa yayın yaparak yelpazesini genişleten Vogue, son olarak Bella Hadid'li Vogue Arabia'yi piyasaya sürdü.



Amerikalı dünyaca ünlü dergi son olarak da alışılmışın dışında bir adım ile gündeme geldi. Dergi bünyesinde ilk erkek ve siyahi editör olarak Vogue tarihine geçen Edward Enniful, görevine 1 Agustos 2017'de başlayacak. Daha öncede Vogue bünyesinde çeşitli alanlarda çalışmış olan Enniful'a destek yine moda camiasından geldi.



Enniful'un bu güzel gününde Marc Jacobs, Bella Hadid, Mert Alaş gibi ünlüler Enniful'un yanında oldu. Birçok ünlü ismin yanında modeller de Enniful'u tebrik etti