British American Tobacco, Reynolds American'ın Tamamını Aldı

British American Tobacco (BAT), Reynolds American şirketine tamamen hakim olmak için 49.4 milyar dolarlık teklif sundu. İki şirket bu meblağ üzerine anlaştı.

Böylece Londra merkezli BAT; Reynolds'ın yüzde 57.8'ini de alarak, şirketin tamamına sahip oldu. Bu satın alma operasyonuyla BAT, dünyanın borsaya kote en büyük tütün şirketi oldu.

BAT daha önce Reynolds'ın hisselerinin yüzde 42'sine sahipti.

TEKLİFİNİ 2 MİLYAR DOLAR ARTTIRDI

Reuters'ın ilgili haberinde; BAT'ın, daha önce yaptığı teklifi 2 milyar dolar arttırarak, ABD'li rakibi Reynolds American ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

TÜRKİYE PAZARINA 2002'DE GİRDİ

Türkiye pazarına 2002'de gelen BAT, Tekel'in 2008'deki ihalesini 1 milyar 720 milyon dolara kazanmıştı.