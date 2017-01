Britanyalı Boksörü Camide Görenler Çileden Çıktı: Sınır Dışı Edin

Son dönemde özellike Avrupa'da artan İslam karşıtlığı ve nefret söylemleri bir kez daha kendisini gösterdi.

IRKÇILAR ÇILGINA DÖNDÜ

Britanyalı boksör, cami içerisinde çekilmiş fotoğrafını 'İkindi namazında kardeşime katılmak harikaydı' notuyla paylaştı. Müslüman olmayan Joshua'yı namaz kılarken gören bazı ırkçı ve İslam karşıtı hayranları çılgına döndü.

"ÜLKEMİ HEMEN TERK ET"

27 yaşındaki boksöre birçok hakaret tweeti atılırken, Terry Johnson isimli sosyal medya kullanıcısı İngiltere Başbakanı Theresa May'den ünlü sporcuyu sınır dışı etmesini istedi: ''Ülkemi hemen terk et, Mrs May bunu sınır dışı edin.'' Joshua'ya kızan birçok hayranı artık Twitter'da kendisini takip etmeyeceklerini yazdı, içlerinden biri ''Artık seni izlemeyeceğim'' dedi.

KLITCHKO İLE MAÇI VAR

Bazıları ise boksörün aslında uzun süredir Müslüman olduğunu ancak bunu duyurmadığını savundu. Birçok Twitter kullanıcısı ise, 29 Nisan'da Ukraynalı Klitchko ile maça çıkacak Joshua'ya rakibini destekleyeceklerini yazdı. Anthony Joshua, herhangi bir dine inanmadığını ancak inançlara ilgi duyduğunu daha önce açıklamıştı.