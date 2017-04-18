Bristol City'den 31 Paslı Müthiş Gol
Blackburn Rovers ve Bristol City arasında oynanan maçta Bristol City 31 pas sonunda şık bir gole imza attı.
İngiltere Championship'te Blackburn Rovers, Bristol City'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Bristol City 31 pas sonunda müthiş 1 gole imza attı.
31 PAS YAPIP GOL ATTILAR
Karşılaşmanın 14. dakikasında taçtan başlayan Bristol City atağı, tam 31 pas sonunda gol oldu. Yaklaşık 75 saniye rakibine topu kaptırmadan 31 pas yapan Bristol City'de Tammy Abraham golü atan futbolcu oldu.
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