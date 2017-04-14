Brisa, Türkiye'nin Dijitalleşme Öncüleri Arasında

Endekste toplam %83 skor elde eden şirket, bu alandaki stratejik yaklaşımı, inovatif hizmetleri ve operasyonel yetkinliği ile Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir rol üstleniyor.

Türkiye'nin lider lastik üreticisi Brisa, dijitalleşme alanında da Türkiye'nin öncü kurumları arasında olduğunu Accenture Dijitalleşme Endeksi sonuçları ile bir kez daha kanıtladı. Şirket, 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da %83'lük skorla Dijitalleşme Öncüleri arasında yer aldı ve kendi sektöründe Endüstri Lideri oldu. "Dijital Strateji", "Dijital Hizmetler" ve "Dijital Operasyonel Yetkinlik" alanlarında, 10 kriterde 119 göstergeye göre değerlendirme yapılan Endeks'te Türkiye'nin dijitalleşme skoru %61 olarak belirlendi. Brisa, sektör ve Türkiye

ortalamasının oldukça üzerinde performans gösterdi.

Brisa'nın bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşüm yolculuğunda dijitalleşmenin önemli bir rol oynadığına değinen Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay; "Accenture Dijitalleşme Endeksi, 2. yılında ülkemizin dijitalleşme alanındaki gelişimine ışık tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sadece 14 şirketin yer aldığı Dijitalleşme Öncüleri arasında bu yıl 23 şirketin bulunması oldukça sevindirici. İlk yıldan itibaren bu alandaki liderler arasında yer alan şirketimizin de sektörümüzün ve ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir rolü ve sorumluluğu olduğuna inanıyoruz.

Dijital Strateji alanında elde ettiğimiz %90'lık performans da doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bu alanda son kullanıcılardan satış noktalarına, tedarikçilerimizden şirket içindeki yapıya kadar her alanda dijitalleşmeye önem veriyoruz" dedi.

Brisa'nın uzun yıllardır sürdürdüğü hizmet inovasyonlarıyla müşteriye dokunan 'Dijital Hizmetler'de fark yarattığını belirten Gürçay, sözlerine şöyle devam etti: "Şirketimizin ülke ortalamasının %52 olduğu bu alanda elde ettiği %83'lük skor, müşterilerimize yeni nesil ve dijital teknolojilerle mükemmel bir deneyim sunma hedefimizin bir sonucudur. Türkiye'nin ilk online lastik satış platformu Lastik.com.tr, lastik performansını dijital olarak kontrol edebilen ve operasyonel verimlilik sağlayan programlar gibi hizmetlerimizin yanı sıra geo-marketing, Büyük Veri gibi dijital teknolojileri iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de lider olmanın sorumluluğu ile yine sektörümüzde ilk olan yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Accenture Dijitalleşme Endeksi, Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın ortaklığında, Türkiye'de şirketlerin dijitalleşme performanslarını tespit etmek, dijital kabiliyetlerini analiz etmek ve dijital potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. Çalışmaya Türkiye'nin lider 106 şirketi katıldı.