Brisa, Fenerbahçe otobüsünün lastik sponsoru...

Türkiye'nin lastik sektörü lideri Brisa, Türkiye'nin en büyük öğrenci ve personel servis şirketi Gürsel Turizm'in Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tahsis ettiği otobüsün lastik sponsoru oldu.

Yapılan iş birliği doğrultusunda Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant ve Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz, Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay'la bir araya geldiler. Gürsel Turizm yöneticileri, Gürçay'a ismine özel hazırlanan ve Fenerbahçeli futbolcuların imzasını taşıyan forma ile teşekkür ettiler.

Bu anlamlı ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay; "Şirketimiz kurulduğu ilk günden bu yana sporun sadık bir destekçisi ve bu adanmışlıkla hem ülkemizde hem de uluslararası arenada desteklerimiz sürüyor. Gürsel Turizm ile birlikte güçlerimizi birleştirerek ülkemizin önemli değerlerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nü desteklemek de bizler için gurur verici" şeklinde konuştu.