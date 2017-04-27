Brıcs 3 Milyar Dolar Borç Verecek

BRICS bankası, 2017'de 3 milyar dolar borç verecek.

Brıcs 3 Milyar Dolar Borç Verecek

BRICS bankası, 2017'de 3 milyar dolar borç verecek

Kaynak: Dunya.com

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