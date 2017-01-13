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Protesto yürüyüşünden detaylar SAO PAULO - Brezilya hükümetinin toplu taşıma araçlarına zam teklifi, binlerce Brezilyalı tarafından protesto edildi. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı yürüyüşte, protestocular hükümet karşıtı pankartlar taşıdı.
Brezilyalılardan Ulaşım Zammı Protestosu - Sao
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Protesto yürüyüşünden detaylar SAO PAULO - Brezilya hükümetinin toplu taşıma araçlarına zam teklifi, binlerce Brezilyalı tarafından protesto edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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