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Brezilyalılardan Ulaşım Zammı Protestosu - Sao

Brezilyalılardan Ulaşım Zammı Protestosu - Sao

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Protesto yürüyüşünden detaylar SAO PAULO - Brezilya hükümetinin toplu taşıma araçlarına zam teklifi, binlerce Brezilyalı tarafından protesto edildi.

Brezilyalılardan Ulaşım Zammı Protestosu - Sao

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Protesto yürüyüşünden detaylar SAO PAULO - Brezilya hükümetinin toplu taşıma araçlarına zam teklifi, binlerce Brezilyalı tarafından protesto edildi. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı yürüyüşte, protestocular hükümet karşıtı pankartlar taşıdı.

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