Brezilyalı Yerliler Topraklarını Geri Alma Talebiyle Sokağa Döküldü

Brezilya'nın başkenti Brazilya kentindeki eylemde, ata topraklarının çiftçiler ve keresteciler tarafından gasbedildiği gerekçesiyle sokağa çıkan yerliler, polisle karşı karşıya geldi.



Kongre binası önünde toplanan binlerce yerli, yaşadıkları topraklar üzerinde daha fazla hak sahibi olma taleplerini dile getirerek, binaya girmeye çalıştı.



Eyleme müdahale eden emniyet birimleri, Kongre'nin kapısına kadar gelen yerlilere karşı güç kullanmak zorunda kaldıklarını açıkladı.



Protestonun liderleri, geçtiğimiz yıl keresteciler ve çiftçiler ile yerliler arasındaki çatışmalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.