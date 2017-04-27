Brezilyalı Oyuncu Hulk, Ceza Sahası Dışından Ağları Sarstı

Shanghai SIPG'ın Brezilyalı oyuncusu Hulk, FC Seoul karşısında ceza sahası dışından çok sert vurdu, top ağlarla buluştu.

Brezilyalı Oyuncu Hulk, Ceza Sahası Dışından Ağları Sarstı

Çin Ligi'nde Shanghai SIPG ile FC Seoul karşılaştı. Ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle biten maça damga vuran olay, Brezilyalı futbolcu Hulk'un golü oldu.

MERMİ GİBİ VURDU

30 yaşındaki Hulk, sağ kanatta kontrol ettiği topla kaleyi karşısına aldı, vuruşunda topu ağlara yolladı.

Hulk, Çin Süper Ligi'nde bu sezon 11 maçta 7 gol attı.

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