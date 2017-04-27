Brezilyalı Model Larissa, Türk Vatandaşı Oldu

2011 yılında Türkiye'de Burak Gacemer ile evlenen Brezilyalı model Larissa, sonunda Türk vatandaşı oldu. Güzel model, sevincini sosyal medyadan yayınladığı video ile paylaştı.

Brezilyalı Model Larissa, Türk Vatandaşı Oldu

Model Burak Gacemer'le altı yıldır evli olan Larissa, Türk vatandaşlığına geçişini paylaştığı videoyla duyurdu.

SONUNDA MURADINA ERDİ

Brezilyalı model Larissa, 2011 yılında Türkiye'de Burak Gacemer ile evlenmiş ve o zamandan bu yana da hayatını Türkiye'de sürdürür olmuştu. Survivor yarışmasında boy gösteren ve hatta Krem adında bir de Türk dizisinde yer alan Larissa sonunda Türk vatandaşı oldu.

YAYINLADIĞI VİDEO İLE DUYURDU

İnternet üzerinden açtığı video kanalından günlük hayatına dair keyifli paylaşımlarda bulunan güzel model, heyecanını sosyal medya hesabına yüklediği bir videoyla takipçilerine duyurmayı tercih etti.

Güzel model sempatik kişiliğiyle dikkat çekiyor;




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