Brezilyalı Eski Milyardere Yolsuzluk Suçlaması

SAO Brezilya'da devam eden yolsuzluk operasyonlarında bir zamanlar ülkenin en zengini olan milyarder Eike Batista hakkında kamu ihalelerinde rüşvet verdiği suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.



Brezilya Federal Kamu Bakanlığı tarafından, Rio de Janeiro eski valisi Sergio Cabral tarafından yönetilen suç şebekesine, kamu ihalelerini almak için 16,5 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanan Batista'nın evine sabah saatlerin operasyon düzenlendi. Evinde bulunamayan Batista'nın yurt dışına gittiğinin anlaşılması üzerine, emniyet kuvvetlerinin başvurusuyla Batista, Interpol'ün kaçak olarak arananlar listesine girdi.



Federal Kamu Bakanlığı ayrıca Batista'nın şirketlerinden birinden Cabral'ın eşi Adriana Ancelmo'nun hukuk firmasına 1 milyon Brezilya real (300 bin dolar) transfer edildiğinin belirlendiğini bildirdi.



Söz konusu 16,5 milyon dolarlık para transferi eski vali tarafından atanan, suç şebekesinin mali işlerinden sorumlu Renato ve Marcelo Chebar kardeşlerin federal savcılığa ihbarda bulunması üzerine ortaya çıkmıştı.



Diğer yandan polis perşembe günü düzenlenen operasyonun sızdırıldığından şüpheleniyor. Polis yetkilileri gözaltı kararlarının Federal yargıdan çarşamba günü geldiğini, yurt dışına çıkış yasağı koymak için sisteme girildiğinde Batista'nın zaten yurt dışında olduğunu bildirdi.



Batista'nın avukatı Fernando Martins G1'e yaptığı açıklamada işadamının çalışmak için New York'da olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede dönmeye çalışacağını söyledi.



Brezilya'nın en zengin adamı ve dünyanın en zengin 10 milyarderinden birisi olan Eike Batista petrol şirketi OGX'in çöküşü ile birlikte sahip olduğu diğer şirketlerin de çöküşüne engel olamamıştı.