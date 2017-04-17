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Brezilyalı Bakanlar Görevi Bırakabilir
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Brezilyalı Bakanlar Görevi Bırakabilir

Brezilya Devlet Başkanı Temer, yolsuzluk iddialarından sonra bazı bakanların rahatsız olup istifa etmek isteyebileceklerini söyledi.

Brezilyalı Bakanlar Görevi Bırakabilir

Brezilya Devlet Başkanı Temer, yolsuzluk iddialarından sonra bazı bakanların rahatsız olup istifa etmek isteyebileceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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