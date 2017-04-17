Brezilyalı Bakanlar Görevi Bırakabilir
Brezilya Devlet Başkanı Temer, yolsuzluk iddialarından sonra bazı bakanların rahatsız olup istifa etmek isteyebileceklerini söyledi.
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