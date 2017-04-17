Brezilyalı Bakanlar Görevi Bırakabilir

SAO Geçtiğimiz hafta Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi'nin kabinedeki sekiz bakan hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına izin vermesinden sonra yerel bir radyoya konuşan Devlet Başkanı Michel Temer "Muhtemeldir ki bazı bakanlar rahatsız olacaklar ve istifa etmek isteyecekler" dedi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan resmi bir şikayet olması durumunda bakanları geçici olarak görevlerinden alacağını belirten Başkan Temer, bahsi geçen kişilerin ancak suçlamalar kabul edilip sanık olmaları durumunda görevlerinden kesin olarak alınacaklarını söyledi. Temer "Eğer şikayetlere gelirsek, tamamen suçluluk ifade etmez, ancak bu ifadelerin doğru olduğuna dair çok güçlü göstergeler olacaktır" ifadesini kullandı.



Radyo programında Brezilya Barolar Birliği ile gün içinde soruşturmaların hızlandırılması için görüşeceğini ifade eden Temer "Suçlamaların önümüzdeki yıl geleceğini düşünmüyorum. Bence çabuk gelecek. ve hükümet her şeyin olabildiği kadar çabuk halledilmesi ile ilgileniyor" diye konuştu.





-"Brezilya duramaz"



Temer, Brezilya'nın görüntüsünü olumsuz şekilde dışarıya aktardığı için iddiaların şaşırtıcı ve endişe verici olduğunu ifade ederek "Bu açıdan berbat görünüyor" dedi. Ülkenin yoluna devam etmesinin önemine vurgu yapan Temer, "Brezilya duramaz. Önümüzde reformlar var. Bu nedenle iddialar şaşırtıcı, ancak bir felç unsuru olamaz. Şu anda yargının çalışmasına izin vermeliyiz" şeklinde konuştu.



Brezilya'da devam eden yolsuzluk operasyonlarında geçtiğimiz hafta Federal Yüksek Mahkeme 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına izin vermişti.



Ülkedeki yolsuzluk operasyonunun odak noktasındaki Odebrecht yapı ve inşaat şirketinin eski ve mevcut yöneticilerinin verdikleri ifadeler sonrasında yüksek mahkeme yargıcı Edson Fachin siyasiler hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti.