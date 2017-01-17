Brezilyalı Bady Gençlerbirliği'nde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Renato Escobar Baruffi'yi transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak ülkesinin Atletico Paranaense takımında forma giyen futbolcuyu 2,5 yıllığına renklerine bağladı.



Geçen sezonu Figueirense takımında kiralık geçiren "Bady" lakaplı 27 yaşındaki futbolcu, 21 maçta 2 gol ve bir asistlik performans sergiledi.



Renato Escobar Baruffi, daha önce Brezilya'da America MG, Ponte Preta ve Sao Bernardo takımlarında da forma giymişti.